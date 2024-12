Unlimitednews.it - Odermatt vince il Gigante di Coppa del Mondo in Alta Badia

ROMA (ITALPRESS) – Marcoha vinto ildell’, valevole per ladelmaschile di sci alpino. Lo svizzero, che aveva chiuso la prima manche in terza posizione, ha preceduto sul podio il francese Leo Anguenot a 85 cenetesimi. Terzo Il novergese Alexander Steen Olsen a 88 centesimi dal vincitore. Solo quarto lo svizzero Filip Zubcic che aveva chiuso in testa la prima parte di gara. Il migliore azzurro è Alex Vinatzer (+1?94), ottavo e autore di un’ottima seconda manche (era 24°). Tredicesimo Luca De Aliprandini (+ 2?22).– Foto: Ipa Agency – (ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal