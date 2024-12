Inter-news.it - Monza-Juventus tutto in un tempo, Nico Gonzalez regala i 3 punti

Leggi su Inter-news.it

è terminata 1-2 a favore dei bianconeri. Succedenel primoe a decidere la partita ci pensaNEL PRIMO– Al Brianteo di, lasfida i brianzoli ultimi in classifica, con appena 10in classifica. La squadra di Nesta, infatti, è da sola in coda .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (in uni 3)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati