Thesocialpost.it - Maltempo Italia, strada completamente bloccata: la situazione

Leggi su Thesocialpost.it

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, lastatale 36 ‘del Lago di Como e dello Spluga’ è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Il tratto interessato si trova all’altezza di Madesimo, in provincia di Sondrio.Le autorità al lavoro per la riaperturaLe autorità competenti, tra cui il personale Anas e le forze dell’ordine, sono già presenti sul posto per gestire il traffico e coordinare le operazioni necessarie alla riapertura del tratto. La chiusura durerà fino a quando le condizioni lo permetteranno, ma le forze in campo stanno lavorando per ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Gli automobilisti sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale e a prendere percorsi alternativi fino alla riapertura della.L'articolo: laproviene da The Social Post.