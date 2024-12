Ilrestodelcarlino.it - Luciano Anselmi, anima del ’900. A Fano visse da vero europeo

di Silvano ClappisNovant’anni fa nasceva a, esattamente il 4 dicembre 1934, lo scrittore, morto troppo presto nel 1996.che non ha mai abbandonato, salvo una breve parentesi romana da giornalista e i periodici ritorni nei luoghi dei suoi avi, e cioè in quell’Arcevia definita "triste paese, che amo" (da “Molte serate di nebbia“, Bagaloni editore 1986). Scrittore poliedrico, con opere teatrali, saggi, traduzioni, romanzi, poesie, gialli e perfino favole per bambini,rispondeva così in un’intervista al poeta Francesco Scarabicchi che gli chiedeva conto di ciò: "Non credo che la mia attività poliedrica sia dispersiva. Scrivo ciò che mi preme scrivere, non importa se in prosa, dialoghi o versi. Se tutto questo è dispersivo, ebbene vuol dire che sono uno scrittore dispersivo.