Tvplay.it - La Juventus torna a vincere, tre punti d’oro a Monza: decisivo Nico Gonzalez

Leggi su Tvplay.it

Ladopo quattro pareggi consecutivi e lo fa in casa delil gol diTreper lacontro il. All’U-Power Stadium a sbloccare il risultato è stato Weston McKennie al 14?, che ha sfruttato ottimamente in area un assist di Koopmeiners. Però la squadra di Alessandro Nesta ha subito reagito, creando pericoli al grande ex Di Gregorio, accolto con un bellissimo striscione dai tifosi brianzoli: “Ciao Digre, le tue parate la nostra storia”.La, tre(LaPresse) Tvplay.itE dunque, al 22? è arrivato il primo gol della carriera di Birindelli in Serie A, che ha visto Nesta esultare come non mai. Un colpo che avrebbe potuto far male alla Juve, con Thiago Motta che ha schierato per la prima volta tutti insieme Yildiz, Conceiçao edietro Vlahovic.