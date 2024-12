Ilnapolista.it - Il Napoli vince perché ha sempre qualcosa in più: quella solidità contiana (Gazzetta)

Ilhain più:Conte è furibondo per un secondo tempo inguardabile, ma i tre punti lo rilanciano in testa per una notte. Vieira sorride per l’assalto spettacolare dei suoi, ma perde la prima partita e rischia di farsi risucchiare nella zona pericolosa. Contraddizioni e paradossi di una partita bellissima. E duplice. Un tempo tutto del: due gol di testa di Anguissa e Rrahmani, l’illusione che sarà una goleada, il Genoa ipnotizzato nella sua metà campo. Una ripresa al contrario: rossoblù da Premier, gol di Pinamonti, assalto all’arma bianca ein cortocircuito, salvato dalle meraviglie di Meret. Il 2-2 ci stava tutto, invece finisce 2-1 per ilche hain più:che lo accompagnerà fino alla fine nella lotta scudetto contro, si presume, Atalanta e Inter.