Oasport.it - Hockey pista: Trissino ritrova il successo nella 12a di Serie A1. Forte vince e rimane ad un punto

Leggi su Oasport.it

in equilibrio precario laA1 2024-2025 di, massimo Campionato giunto alla sua dodicesima giornata, l’ultima dell’anno. Dopo la sconfitta nel big match contro, la capolistahato la vittoria,ndo così a undi vantaggio rispetto alla compagine toscana, anche lei arrivata alla pausa con un sorriso. Ma andiamo con ordine. La squadra veneta ha sconfitto in scioltezza Novara con il risultato di 2-4, mentresi è imposta nettamente nel derby contro Grosseto, calando un poker in esterna (1-4). Buon ritmo poi per la terza della classe Follonica, la quale ha battuto di misura Viareggio per 1-0.Bene poi Bassano che ha regolato Sandrigo per 4-3; da segnalare poi ildi Monza nel derby lombardo contro Lodi (6-4) oltre che quello di Sarzana in esterna sul campo di Montebello.