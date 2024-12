Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Udinese: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola per continuare ad inseguire un posto in Champions League, i friulani per tenere a distanza la zona retrocessione.vssi giocherà lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio Franchi,VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa sconfitta contro il Bologna nell’ultima uscita di campionato ha interrotto la serie di otto vittorie consecutive che ha proiettato i viola al quarto posto. Questo ko servirà a capire se la squadra di Palladino avrà la forza di ripartire per continuare la sua corsa verso la Champions League.I friulani sono reduci dalla pesante sconfitta casalinga contro il Napoli, comunque preventivabile visto la differenza tecnica. La classifica però non preoccupa, anzi, il nono posto con 20 punti, è un risultato che nessuno si aspettava, tenuto conto che l’obiettivo resta sempre la salvezza.