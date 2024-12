Lanazione.it - Accoltellata alla gola dall’ex, il padre: “Rischia la vita”

Oslo (Norvegia), 22 dicembre 2024 – Voleva ucciderla. E’ questa l’ipotesi investigativa dopo una prima ricostruzione dell’aggressione subita da Martina Voce, studentessa fiorentina di 21 anni,venerdì a Oslofidanzato. Il primo fendente al volto, tra l’orecchio e la carotide, poi decine di altre coltellate da cui la ragazza ha cercato di difendersi. La 21enne, che da tempo vive e lavora nella capitale norvegese, è ricoverata in ospedale in condizioni gravi ed è in coma farmacologico: “È ancora a rischioma sono molto fiduciosi”, ha dichiarato all’Ansa ildella ragazza. A colpirla sarebbe stato l'ex, un informatico 20enne di origini indiane, con cui avrebbe avuto una relazione di due anni. Poi a settembre la decisione di lasciarlo e lui avrebbe iniziato a tempestarla di chiamate e messaggi, fino a venerdì quando l’ha raggiunta sul posto di lavoro, un negozio di specialità italiane nel centro commerciale Vulkan, nel quartiere Grünerløkkam, di cui Martina è store manager.