Iodonna.it - Vocaboli di altre lingue, traducibili solo con lunghe frasi. Ne abbiamo scelti alcuni, fanno atmosfera e segnalano piccoli, facili piaceri. Seguiamoli...

Nuove parole per dirlo. Il 2025 sarà l’anno della saggezza. Ce lo assicurano i cinesi. Sarà un tempo di riflessioni e di calma: inizia l’era del Serpente di Legno. Ma se noi siamo qui – a farci un certo tipo di auguri non è per allinearci con l’Oriente. Forse è perché qualcosa non va. Da una parte i conflitti che promettono di finire (e invece niente); dall’altra i prezzi lievitati più del pane. Parole d’amore:prese in prestito da scrittori, filosofi, fisici e poeti X Leggi anche › “Rispetto” è la parola dell’anno Treccani In mezzo l’ansia, quella che ci rende insonni e aggressivi.