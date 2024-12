Pronosticipremium.com - Milan-Roma l’ultima del 2024: Leao rischia il forfait

Dovrà cercare di chiudere l’anno nel migliore dei modi la, per provare a darsi uno slancio in vista del 2025, accumulando un po’ di fiducia, che mai è stata di casa dalle parti di Trigoria fino a questo momento. Due sono le partite da disputare prima di mandare in archivio il, con la speranza di poter presto dimenticare questi mesi di grande difficoltà. La prima vedrà i giallorossi impegnati con il Parma nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A, in programma domani, domenica 22 dicembre, alle ore 13.30. La vittoria sarà l’unico risultato accettabile per la formazione di Claudio Ranieri, che deve obbligatoriamente uscire dalle sabbie mobili che l’hanno portata vicino alla zona retrocessione. Superato l’impegno con i ducali, il 29 dicembre laaffronterà il, in quella che saràtrasferta dell’anno, nella quale cercare di invertire una tendenza preoccupante nelle sfide lontane dall’Olimpico.