Milan, come sta Leao? Ecco le ultime sulle sue condizioni | PM News

La sua uscita dal campo ha messo in apprensione una tifoseria intera. Rafaelè stato sostituito, durante il match di ieri frae Verona, nel corso del primo tempo, peggiorando ulteriormente una situazione nella quale Fonseca si ritrova con un panchina davvero molto corta. Tuttavia, quest'oggi sono arrivati nuovi aggiornamenti legati alledella stella portoghese. Secondo quanto ci risulta, infatti,ha riportato una elongazione al flessore sinistro. Ulteriori controlli verranno fatti, con una risonanza, durante la prossima settimana. Possiamo quindi essere certi che l'attaccante rossonero non sarà disponibile per la semifinale della Supercoppa Italiana frae Juventus. Mentre, per la sfida successiva, quella di campionato contro la Roma, ci sarà da attendere per capire qualcosa in più.