Oasport.it - LIVE Usyk-Fury, Mondiale pesi massimi 2024 in DIRETTA: ci siamo, tra poco si comincia!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTI SOLDI GUADAGNANO: CIFRE DA CAPOGIRO23.01 Ricordiamo cheè la rivincita del match andato in scena lo scorso 18 maggio e vinto dall’ucraino per split decision.22.59si sono guardati negli occhi per 10 minuti consecutivi nella conferenza stampa di presentazione del match. “Gli farò un sacco male“, le parole del britannico.22.56 Ora, chiaramente, verrà creata ad arte un po’ di attesa. Improbabile che si possare prima delle 23.30.22.54 Il campione del mondo IBF è il britannico Daniel Dubois.22.52 Questa sera sono in palio “solo” tre cinture dei: WBA, WBO e WBC., infatti, ha dovuto lasciare per strada quella della IBF. Un mese dopo il trionfo in primavera, il ribattezzato The Cat si era trovato costretto a a rendere vacante quel titolo: l’organizzazione prevedeva infatti un immediato confronto con il campione ad interim di quella sigla, ma l’ucraino non riuscì a onorare quell’impegno proprio perché era già in calendario la rivincita conin prossimità del Natale.