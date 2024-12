Oasport.it - LIVE Skicross, San Candido 2024 in DIRETTA: quattro azzurri ai quarti finale

CLICCA QUI PER AGGIORMARE LA13.38 A terra Fanny Smith nel duello con Berger Sabatelle. Super recupero della francese che chiude davanti a Courtney Hoffos.13.36 Ultima heat dei: Marielle Berger Sabatelle (FRA), Courtney Hoffos (CAN), Fanny Smith (SUI) e Stephanie Joffroy (CHI).13.36 India Sherret e Talina Gantenbein in semi!13.34 Penultima run deifemminili. Tanto Canada con India Sherret e Abby Mcewen. Con loro in batteria la svizzera Talina Gantenbein e la tedesca Luisa Klapprott.13.33 JOLE C’E’! Azzura in semipreceduta dall’austriaca Schmidt dopo una run ben gestita, senza affanni!13.31 Tocca alla nostra Jole Galli nella seconda batteria. Si confronterà con le due francesi Jade Grillet Aubert, Mylene Ballet Baz e la canadese Hannah Schmidt.13.