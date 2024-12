Quotidiano.net - Il governo incassa la fiducia. La manovra tra fisco e previdenza. E il calo dello spread aiuta il debito

Leggi su Quotidiano.net

Ultime scintille in aula tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno della stessa maggioranza (con molti deputati di Forza Italia che votano per mantenere le multe ai no vax e la Lega che si mostra contraria alla norma anti-Renzi). E, a sera inoltrata, dopo ladella mattina, la legge di Bilancio per il 2025 da 30 miliardi ottiene il via libera finale della Camera. Soddisfatti la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ora manca solo l’ultimo semaforo verde del Senato (che arriverà subito dopo Natale) perché ladiventi legge. La giornata, del resto, si chiude con un’altra notizia rilevante e favorevole per la nostra finanza pubblica. Ili conti pubblici italiani, con ricadute sul Pil, sul deficit e sulche sorprendono in positivo rispetto alle stime contenute nel Piano strutturale di bilancio di fine settembre.