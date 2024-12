Iltempo.it - Feltri: cara Ottavia, compiere due volte il "folle volo" è da incoscienti

Piana non è stata salvata da un dio buono e misericordioso che ha guardato giù e l'ha graziata. Ma da 159 uomini che rischiando la pelle hanno fatto la spola dalla terra agli inferi per imbragarla, curarla, scavare buche e cunicoli là dove il buio incombe e tutte le umane certezze si sgretolano. Lo dico a uso e consumo di chi applaude giustamente l'eroico salvataggio ma per conformismo o piaggeria del piffero non riesce a dire che l'impresa della speleologa bresciana ha rappresentato la summa dell'imprudenza. Ho seguito le gesta dei soccorritori. E sono stato in apprensione per quella giovane sepolta 4 giorni nei meandri della terra con il corpo che le doleva e il morale avvizzito in un crogiuolo di umido e buio. Il dolore fisico, il pensiero dei propri cari, e poi la roccia che cede in un tonfo sordo azzerando i sogni, il sorriso, il coraggio.