Drammatico incidente stradale | un’ambulanza si schianta contro un muro morto il paziente a bordo

Una tragicosi è verificato a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, dovesi ètailprovocando la morte deltrasportato e il ferimento dei tre componenti dell’equipaggio, tra i quali un volontario che è stato elitrasportato all’ospedale Cisanello di Pisa per un politrauma.L’mortaleNon sono ancora chiare le cause dell’, che si è verificato venerdì 20 dicembre, poco prima delle 16:00, sulla strada che porta da Monzone a Vinca. Nell’impatto purtroppo èil, mentre sono rimasti feriti i tre componenti dell’equipaggio. Il più grave è un volontario 50enne, che ha riportato un politrauma e che è stato trasferito all’ospedale Cisanello di Pisa. Lievemente ferito l’autista, un 60enne, trasportato all’ospedale Apuane di Massa, anche se le sue condizioni al momento non destano particolari preoccupazioni.