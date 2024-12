Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, oggi esame Sestri Levante. Fontana: "Massima attenzione»

– Ilè pronto a chiudere il 2024 con la trasferta did’inizio ore 17:30, i rossoblù scenderanno in campo per la seconda gara sotto la gestione di mister Gaetano, che ha parlato ieri per presentare il match odierno. "Sicuramente sarà una partita diversa dalla scorsa – commenta il tecnico calabrese – ma come mi hanno sempre insegnato non si deve mai abbassare il livello di guardia, perché se consideriamo iluna squadra inferiore alla SPAL rischiamo di farci male. Il pericolo è sempre dietro l’angolo e serve massimo rispetto e considerazione per chiunque, ma è necessaria anche una nostra consapevolezza di un lavoro che stiamo portando avanti e cercheremo di mettere in campo quello che facciamo in settimana. Noi siamo alla ricerca di una nostra identità, poi nella pausa lavoreremo in maniera più certosina su alcuni aspetti".