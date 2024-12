Ilrestodelcarlino.it - Art City svela le carte. Le Porte protagoniste

Un omaggio a Bologna con la celebrazione delle diecistoriche, al centro di Artedizione numero tredici, dal 6 al 16 febbraio 2025, in occasione di Arte Fiera. Il progetto sostenuto da Banca di Bologna è il protagonista dello Special program di questa art week guidata per l’ottavo anno da Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo, attorno al quale si diramano tante altre iniziative. Si aprirà con Porta Mascarella dove Angelo Plessas (foto) collocherà, nella facciata del varco, l’opera Extropic Optimisms: Portal IV, un vero e proprio portale composto da insegne luminose raffiguranti diversi simboli portatori di conciliazione e rigenerazione. In Porta San Donato l’installazione sonora Deep Water Pulse di Susan Philipsz evocherà il mondo sommerso e l’abisso marino, ma anche il battito cardiaco.