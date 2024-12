Sport.quotidiano.net - Arriva il frosinone. Mantova, Possanzini avverte: "Bisogna fare qualcosa in più»

ilal Martelli. Fischio d’inizio alle ore 15. L’allenatore del, Davide, analizza così: "Sarà una partita complicata dal punto di vista tattico. Loro hanno iniziato male il campionato, ma sono una squadra valida e nell’ultimo periodo hanno sistemato i risultati (due vittorie prima del ko con il Sassuolo)". Non solo: "Sono più concreti, dovremo stare molto attenti e curare ogni minimo particolare. In questo momento - entra nel dettaglio il mister virgiliano - il gruppo sta bene e si allena con fiducia. Certo, mancheranno tre elementi (Burrai, Radaelli e Ruocco), ma abbiamo giocatori affidabili e duttili. Tutti meritano di giocare e si stanno contendendo una maglia da titolare. Siamo consapevoli dell’importanza di questo incontro, vogliamodi più, secondo me è nelle nostre qualità".