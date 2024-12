Ilgiorno.it - Via! di fine anno: soluzioni al traffico di Milano e novità automobilistiche

Un altro giro di boa, un altro numero di Via! di. La rivista dell’Automobile Club di- in edicola domani con Il Giorno - si presenta subito con un auspicio nella copertina, come sempre dipinta da Alberto Peppoloni, con il ritratto di Kimi Antonelli, la speranza per l’automobilismo sportivo italiano e che ricorda i grandi piloti italiani del passato. Mentre Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club, nell’editoriale e in un dibattito sull’argomento svolto presso la sede di ACha messo in evidenza un problema che nella metropoli sta diventando “pesante”: ilche soffoca la città. Come affronare la crisi sulle strade? Su Via! alcuneproposte al Comune. Per la parte storica non mancano i riferimenti ai 100 anni dell’Autostrada-Varese, la prima al mondo, e ai raduni: da una parte i cinquant’anni della Ferrari Testarossa dall’altra Ruote nella Storia, manifestazione che quest’è stata ospitata, con tutte le vetture d’epoca, all’interno della prestigiosa scuola militare Teuliè di