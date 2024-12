Ricerca alla Stazione Zoologica Dohrn arriva il batiscafo hi-tech per esplorazioni profonde

Leggi su Ildenaro.it

A oltre un secolo di distanza, le idee visionarie di Antonvedono la luce:a Napoli il Triton 3300/3 MKII, il modernodellaAntondestinato allenelle profondità del Mar Mediterraneo. Questo sofisticato veicolo, costato oltre 5 milioni di euro è stato acquistato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e svolgerà un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto EMBRC-UP – coordinato da Massimo Cavaliere, direttore generale dellaAnton- che ha per scopo il rafforzamento delle infrastrutture diesistenti e la creazione di nuovi strumenti per lascientifica in Europa. Questo programma contribuirà a fare di SZN un hub di eccellenza.Il nuovoda Orlando, negli Stati Uniti, ed è capace di ospitare un pilota e duetori e portarli fino ad una profondità di 1000 metri.