Open Arms, le reazioni di Meloni e Tajani. Congratulazioni di Musk a Salvini

Il leader della Lega Matteoè stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio nel processo. Il dispositivo della sentenza è stato letto nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dal presidente del tribunale, Roberto Murgia, ed è partito un applauso dei presenti. Commossa la compagna Francesca Verdini, che il leader della Lega ha subito raggiunto e abbracciato. Immediate ledel mondo politico. Primi tra tutti Giorgiae Antonio. "Grande soddisfazione per l'assoluzione del vicepresidente e ministro Matteonel processo. Un giudizio che dimostra quanto fossero infondate e surreali le accuse rivoltegli", ha dichiarato la premier, aggiungendo che difendere "i confini italiani non può essere mai un crimine.