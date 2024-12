Noinotizie.it - Noicattaro cardioprotetta Sei defibrillatori automatici, formazione per circa duecento cittadini

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Seisemi(quattro per esterni e due per interni) e unaspecifica per200. È quanto ha previsto il progetto “Noicàttaro”, approvato dalla Giunta del Comune di Noicàttaro, grazie ai fondi del Bilancio Partecipativo e concluso lo scorso 15 dicembre. “Utilizzando i fondi del Bilancio Partecipativo, abbiamo condiviso la proposta di un cittadino nojano di investire 20 mila euro per l’acquisto dida collocare nelle zone maggiormente frequentate del paese. Non solo, insieme al comandante della Polizia Locale di Noicàttaro, Gregorio Filograno, abbiamo pensato di fare di più: mettere a disposizione deicorsi difinalizzati ad acquisire le competenze specifiche per l’utilizzo di tali apparecchiature.