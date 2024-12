Ilrestodelcarlino.it - Mercati straordinari per le feste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in piazza Andrea Costa e piazza Avveduti, per rivitalizzare il centro storico, sostenere gli operatori locali e offrire occasioni di acquisto consapevole. Domenica dalle 7 alle 13:30 il commercio ambulante è riservato agli operatori già assegnatari di quei posteggi. Mentre lunedì 23 e lunedì 30 dicembre saranno giornate dedicate al progetto "Campagna Amica" della Coldiretti, con un mercatoo dalle 7:30 alle 13:30 in piazza Avveduti. Contestualmente, in via Garibaldi, sarà allestito un mercatoo promosso dalla Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) di Pesaro Urbino nell’ambito del progetto "Spesa in Campagna". "Con questipromuoviamo l’acquisto di prodotti agricoli locali e a chilometro zero, rafforzando il legame tra produttori e cittadini - sottolinea l’assessore alle Attività Economiche Alberto Santorelli - Rappresentano un’occasione per rafforzare il tessuto economico e sociale di Fano, contribuendo a rendere il nostro centro storico un punto di riferimento per gli acquisti natalizi".