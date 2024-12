Metropolitanmagazine.it - La chiusura della storica pasticceria San Gregorio di Milano si sta trasformando in uno scontro generazionale

LaSan, storico punto di riferimento per i golosi di, situato nell’omonima via, all’angolo con corso Buenos Aires, chiuderà presto i battenti. A comunicarlo, qualche giorno fa, è stato lo stesso proprietario, l’ottantenne Angelo Bernasconi: «Ormai ho deciso. Entro giugno fermiamo l’attività».Ex dipendente, l’uomo ha rilevato il negozio, nato come costolavecchiaBologna, nel 1978. L’annuncioscelta di abbassare per sempre la saracinesca è stato motivato con queste parole: «Il locale è grande, paghiamo duecentomila euro l’anno di affitto e non riusciamo a sostenere rincari per il rinnovo del contratto. Ma soprattutto non mi trovo con il modo di lavorare di mio figlio, di mia nuora emia ex moglie. Raccolgono gli ordini da Internet e non hanno voglia di lavorare dall’alba fino a sera tardi come me.