Gamberorosso.it - La besciamella in tre versioni con le ricette di Iginio Massari

Leggi su Gamberorosso.it

L'origine è chiaramente francese: la parola è béchamel, che poi italianizzata suona comeo, addirittura, prima ancora, come balsamella (dalla cadenza romagnola di Pellegrino Artusi).Ladal '700 a oggiDeriva dal nome del gastronomo Louis Béchameil de Nointel, gentiluomo di corte di Luigi XIV, e pare sia un omaggio voluto da François Pierre de La Varenne, cuoco del marchese di Uxelles, che perfezionò una salsa più antica a base di crème fraîche e la dedicò al Béchameil, come facevano spesso i cuochi per la nobiltà del tempo. Tre ingredienti: burro e farina a comporre il roux e ad addensare il latte, laè una delle salse madri codificate nella cucina francese, quelle, cioè, che, a loro volta, danno vita alle salse di base. Dalla, ad esempio, deriva la salsa Mornay (che si ottiene aggiungendo panna, tuorli e parmigiano alla base), ma per noi italiani laè soprattutto il condimento principe delle lasagne alla bolognese, oltre che legante indispensabile per timballi e paste al forno.