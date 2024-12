Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova Maternità 'Culla per Bologna' al Policlinico Sant’Orsola

Una ’per’ è questo il nome scelto per laieri all’interno deldi. Quasi 9mila metri quadrati di spazi dedicati alla cura della donna e del bambino situati all’interno del nuovo padiglione 4N, destinati a ospitare le attività dedicate alle emergenze e ai servizi ad alta intensità di cura delle unità operative di Ostetricia e Medicina dell’età prenatale, Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione umana, Neonatologia e Terapia intensiva neonatale e Chirurgia senologica. Qualità e innovazione tecnologica con i principi di umanizzazione e accoglienza, per garantire standard di cura elevatissimi in un ambiente il più possibile rassicurante e confortevole. Con sale dotate di vasche per il parto in acqua e spazi che possano ospitare il padre fin dal momento in cui inizia il travaglio.