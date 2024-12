Ilfoglio.it - Gli ultimi colpi di Biden contro la Cina su hacker e sicurezza

Leggi su Ilfoglio.it

L’Amministrazionein questo suo ultimo mese sta prendendo decisionila Repubblica popolare cinese e la minaccia diaggi estesi sul territorio americano prima che si insedi alla Casa Bianca Donald Trump. Secondo le informazioni raccolte dal Foglio, in questo momento la preoccupazione è che Trump, nonostante le passate dichiarazioni molto durela leadership cinese, possa passare a un approccio meno securitario, e con politiche aggressive solo sul piano commerciale. La scorsa settimana il Dipartimento del commercio ha stabilito in via preliminare che la China Telecom Americas, principale sussidiaria americana del colosso statale China Telecom Corporation, pone rischi per lanazionale e ha dato all’azienda 30 giorni per rispondere ai dubbi. La minaccia di un divieto arriva dopo quello che è stato definito “il più massiccio attacco alle infrastrutture delle telecomunicazioni della storia americana”, di cui si è parlato poco sui media europei ma la cui conferma è arrivata poco prima delle elezioni americane di novembre.