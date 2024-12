Ilrestodelcarlino.it - Femminicidi in aumento nelle Marche: 6 casi nel 2024, allarme dai Centri antiviolenza

Sono 6 iavvenuti nella regionequest’anno, un numero purtroppo in crescita rispetto ai 4 del 2023. Particolarmente allarmanti, inoltre, sono i dati relativi alle donne marchigiane che nel 2023 si sono rivolte ai: ben 748; 2 al giorno in media e 23 in più rispetto all’anno precedente. Di queste 251, di cui 19 minorenni, sono arrivate al pronto soccorso con una diagnosi di violenza. Nel 2022 erano 208. "La mente e il comportamento di alcuni uomini sono purtroppo inspiegabili. Un padre che di mattina, prima di una recita scolastica e a pochi giorni dal Natale, uccide senza pietà la moglie non ha giustificazioni. Non si può minimizzare il tutto come un raptus di rabbia" è il commento della presidente dell’Ordine degli Psicologi delle, Katia Marilungo a seguito dell’omicidio di Ripaberarda.