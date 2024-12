Amica.it - Dalle stratificazioni ad arte alla versione body, dal mix’n’match al total look monocromatico

Durante i mesi invernali si ha sempre voglia di trovare nuove idee outfit con dolcevita che facciano sentire a proprio agio e che sfruttino anche quello che già abbiamo nell’armadio. Perché questa maglia a collo alto fa subito cozy ed è come una sorta di copertina di Linus contro il freddo e il grigiore della stagione fredda. A volte però è difficile andare al di fuori delle solite combinazioni, ovvero quelle con un paio di jeans o dei pantaloni eleganti, completate solamente dall’aggiunta di un cappotto o di un piumino, a seconda delle occasioni. Questo, la maggior pdelle volte, succede perché non si è ancora capito che dolcevita ha delle grandi potenzialità in termini di styling.