Dal cancro oggi si guarisce nel 50% dei casi | Ecco tutti i fattori di rischio

Dalsinel 50% dei. Ma le diagnosi prima dei 50 anni sono in aumento. Ma tanti italiani non fanno gli screening del Sistema Sanitario Nazionale. Questi sono i dati principali del rapporto «I numeri delin Italia», di cui parlail Corriere della Sera. Secondo il quale solo il 49% delle donne aderisce all’invito a fare la mammografia. Soltanto il 47% fa invece il test tra quelle chiamate a fare Pap test o Hpv-Dna test per la cervice uterina e siamo fermi al 32% per l’esame che cerca il sangue occulto nelle feci. «Una percentuale bassissima e ingiustificata», commenta Paola Mantellini, direttrice dell’Osservatorio nazionale screening.Gli screening che mancano«In pratica si deve andare nella farmacia più vicina a ritirare un piccolo contenitore nel quale raccogliere un campione di feci, per poi restituirlo e ricevere il referto a casa in un paio di settimane.