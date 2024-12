Liberoquotidiano.it - Capito, i compagni della Cgil? Ecco come usano il rider per farsi lo spot

Leggi su Liberoquotidiano.it

Subordinato o autonomo? Quale dev'essere il futuro dei? La questione non è così semplice,sempre quando l'ideologia ci mette lo zampino. Da anni l'idea che un lavoratore possa scegliere di rimanere autonomo è difficile da comprendere e da “digerire” da parte di alcune sigle sindacali, ovviamente a partire dalla. Per Landini e i suoi, infatti, il lavoro o è subordinato o non è, e questo ha portato alla condanna, senza se e senza ma, del contratto collettivo nazionale Uglche, nel 2020, permettendo a quei lavoratori di rimanere autonomi, ha dato diverse tutele a chi prima non le aveva (ad esempio una retribuzione oraria di 10 euro l'ora, maggiorazioni notturno e festivo, infortunio, ecc.). Oggi si avviano le interlocuzioni per l'apertura del tavolo contrattuale. E Gianluca Mancini, segretario nazionale Ugl, sembra avere le idee molto chiare.