Oasport.it - United Cup 2025, attenzione all’Italia: con Paolini e il doppio misto non parte battuta con nessuno

Leggi su Oasport.it

La stagione 2024 del tennis si concluderà domenica con l’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals, ma la stagioneè già alle porte: come di consueto a cavallo tra vecchio e nuovo anno solare si disputerà infatti in Australia la nuova edizione dellaCup.La manifestazione è in programma da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaiotra Perth e Sydney, e vedrà al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia. La selezione azzurra sarà composta da Jasmine, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante.Nella prima fase a gironi le 18 Nazioni saranno suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra le due sedi di gioco: in ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.