Ucciso dopo la lite al semaforo, ecco perché la Corte d'Appello ha confermato i 14 anni per Belotti

Montello. “Non è ravvisabile mera colpa delin relazione all’evento morte, ma sicuramente dolo, poiché egli consapevolmente accettò la possibilità dell’accadimento del fatale evento, quale conseguenza del proprio articolato, intenzionale, malevolo comportamento, in quelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, che lo videro protagonista consapevole della vicenda, per più lunghi minuti, reiterando egli – in un crescendo di aggressività studiata e accanita- quella mirata, infida manovra, atta a colpire il Monguzzi, che viaggiava su un mezzo a due ruote, in condizioni sicuramente instabili, nel bel mezzo di una strada, di standardizzate dimensioni, a doppia percorrenza, in un orario di punta, senza alcuna possibilità di protezione, così inesorabilmente esposto ai veicoli che stavano sopraggiungendo”.