Raid israeliano contro gli Houthi, 9 morti

Nove persone sono state uccise negli attacchi israeliani sullo Yemen. Secondo Al Masirah Tv, il principale canale televisivo di informazione gestito dal movimentochella gran parte del Paese, 7 persone sono state uccise in un attacco al porto di Salif e altre 2 in attacchi all’impianto petrolifero di Ras Issa, situato nella provincia occidentale di Hodeidah. Gli attacchi hanno anche preso di mira due centrali elettriche centrali a sud e a nord della capitale, Sanaa. In una dichiarazione, l’esercitoafferma di aver condotto attacchi precisi su obiettivi militarinello Yemen, inclusi porti e infrastrutture energetiche a Sanaa. Gli attacchi aerei erano mirati a paralizzare tutti e tre i porti utilizzati daglisostenuti dall’Iran. Decine di aerei dell’aeronautica militare israeliana hanno partecipato agli attacchi, tra cui caccia da combattimento e aerei spia.