Lanazione.it - Pescatori toscani: stop alle riduzioni dei giorni di pesca imposti dall'Europa

Leggi su Lanazione.it

del comparto toscano portano a casa una vittoria importante. Non ci saranno ulteriorideidiper il prossimo anno. FederToscana accoglie la notizia con grande soddisfazione, ma non abbassa la guardia, perché le questioni sul tavolo sono ancora molte e resta schiacciante, prima di tutto, la concorrenza di marinerie straniere cheno nello stesso mare, il Mediterraneo, ma senza i limiti entro i quali lavorano quelle euopee. Per il momento, comunque, la buona notizia è che la Commissione europea ha deciso di accantonare la proposta di un ulteriore riduzione deidi, contro la quale si erano espresse le associazioni di categoria. "La riduzione delle giornate di lavoro dellademersale – afferma Roberto Manai, che è il responsabile FederToscana e membro della giunta nazionale – che avrebbe definitivamente costretto alla resa il settore, in particolare nel Mediterraneo Occidentale, si è rivelata meno severa di quanto inizialmente previsto.