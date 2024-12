Bergamonews.it - Multe in zona stadio durante Atalanta-Cesena: elevate 300 sanzioni

Bergamo. Il mix tra traffico delle 18 e partita alle 18,30 di un giorno lavorativo in settimana ha generato, tra le altre cose, l’ennesima raffica dialle auto parcheggiate per strada.la sfida tradi mercoledì (18 dicembre), infatti, la polizia locale si è attivata ed è transitata nelle vie circostanti il Gewiss Stadium, comminando circa 3o0.Le zone maggiormente prese di mira sono state quelle intorno al supermercato Carrefour di via Baioni, le vie Mafalda di Savoia ed Ezio Vanoni, ma anche la via Andrea da Bergamo, che collega via del Lazzaretto e via Crescenzi e si trova proprio dietro la Curva Sud.Tra settembre e novembre, in sette partite, il totale delleera stato di 1.881, con una media di 268 contravvenzioni a gara. Prima del match contro l’Udinese i tifosi avevano esposto uno striscione di protesta verso questa situazione: “Meglio fare cassa con leche trovare valide soluzioni.