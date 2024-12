Ilgiorno.it - Il tesoro della stazione: "La Saletta dei Savoia va aperta nel weekend"

Unartistico in: è laReale, oggi poco visitata e conosciuta anche perché pocoal pubblico. A sollevare la questione, in Consiglio comunale, è stato il consigliere di LabMonza Francesco Racioppi. "C’è una questione relativa agli orari di aperturaReale - riflette -, che è fruibile solo il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, un orario che non è certo dei migliori. Sul sito del Comune di Monza non c’è nemmeno l’indicazione dell’orario di apertura". "Sappiamo che lanon è di stretta competenza comunale, perché sotto la gestione di Rfi - continua -, però chiediamo al Comune di intavolare un’interlocuzione con la società affinché si possa sollecitarla a modificare gli orari di apertura e valutare una possibilità di accesso anche nel, inserendo gli orari anche sul sito del Comune".