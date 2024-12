Lortica.it - Il mistero del déjà vu: frammenti di un’eternità

Chi di noi non ha mai provato quel momento in cui la realtà sembra intrecciarsi con qualcosa di familiare, un istante vissuto prima e che riemerge come un’eco lontana? Ilvu è uno dei fenomeni più misteriosi e affascinanti della mente umana. È come trovarsi di fronte a una porta socchiusa che dà su un passato che non riusciamo a definire, o forse su un’altra vita. Quel senso di sapere già cosa accadrà, di aver già sentito quelle parole, di aver già camminato in quel luogo, ci lascia sospesi tra il razionale e l’ignoto.Ricordo un episodio al Castello Sforzesco di Milano che mi ha lasciato senza fiato. Durante una visita, mi sono ritrovata a camminare su quelle antiche pietre e, per un attimo, non ho visto i miei piedi calzare le scarpe di tutti i giorni, ma babbucce color zafferano, impunturate di un cordino di camoscio nero.