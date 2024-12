Universalmovies.it - Il dono più prezioso | Il trailer del film di Michel Hazanavicius

Lucky Red ha condiviso in rete ildi Ilpiù, il primod’animazione diretto da.In occasione delle celebrazioni del Giorno della Memoria, il regista premio Oscar per “The Artist” porta in scena una storia struggente attraverso un’animazione delicata, accompagnandola con una colonna sonora pregna di emozioni firmata da Alexandre Desplat. Ilè stato presentato in concorso all’ultimo Festival di Cannes, ed arriverà nelle sale italiane a partire dal 23 gennaio 2025.IlpiùIl TralerTratto dal romanzo di Jean-Claude Grumberg, Ilpiùporta sul grande schermo l’olocausto attraverso il linguaggio della fiaba.utilizza l’animazione come mezzo espressivo per veicolare un messaggio universale, sulle note di una toccante colonna sonora firmata da Alexandre Desplat, un racconto emozionante e senza tempo in cui a vincere sono l’amore e l’eroismo della gente comune.