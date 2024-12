Oasport.it - F1, Valtteri Bottas torna in Mercedes e sarà il terzo pilota a Brackley

Non è ancora venuto il momento perdi salutare il Circus della F1. Dopo aver terminato il sodalizio tecnico con la Sauber, che dal 2026Audi, il finlandeseta lì dove era stato per cinque anni, conquistando dieci vittorie, 10 pole-position e 58 podi. Stiamo parlando della.La sua peròuna mansione diversa, in quanto il finnico avrà il ruolo didi riserva della scuderia anglo-tedesca. In realtà, non ci sono sorprese rispetto a questo epilogo, dal momento che da settimane si parlava diche sarebbeto a rappresentare la Stella a tre punte, replicando un po’ quello che aveva fatto l’australiano Daniel Ricciardo in Red Bull nel 2023.“Il ritorno alla famigliacomeper il 2025 è il prossimo passo e non potrei essere più contento.