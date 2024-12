Dai veicoli del futuro ai sensori smart | 46 startup italiane al Ces

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 19 dic. (askanews) – Daidelai. L’Italia si appresta a tornare al Ces, il più atteso evento tech dell’anno in scena a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, con decine di idee per migliorare il. La missione italiana, guidata dall’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese), riunisce 46provenienti da tutto il Paese nel padiglione Eureka park, dove condivideranno il palcoscenico con lepiù innovative di tutto il mondo. Fra le tecnologie presentate tantastica avanzata per la computer vision, la manutenzione predittiva nelle fabbriche, la gestione intelligente dei rifiuti, ma anche space tech, con il progetto della prima costellazione italiana privata di picosatelliti (satelliti di massa inferiore a 1 kg) per le telecomunicazioni IoT.