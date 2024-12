Lortica.it - Coppa Italia: Lescano regala al Trapani di Capuano la semifinale, Arezzo eliminato

Ildegli ex Eziolinoe Sergio Sabatino espugna il Città die si qualifica per le semifinali di. La partita, per lunghi tratti, si svolge prevalentemente a centrocampo, con poche occasioni da entrambe le parti.Nel primo tempo, le uniche occasioni degne di nota arrivano al 25’, con un tiro diparato da Borra, e al 28’, quando Tavarnelli colpisce un palo che avrebbe potuto portare in vantaggio i padroni di casa.La ripresa è più vivace. Dopo circa dieci minuti, ilimpegna Borra in una deviazione decisiva. L’vive il suo momento migliore tra il 15’ e il 18’, creando due chiare occasioni da rete. Prima, Tavarnelli libera Pattarello sulla destra dell’area avversaria: il numero 10 si trova solo davanti al portiere del, ma non riesce a superarlo grazie alla pronta copertura di Ujkani.