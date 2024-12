Ilrestodelcarlino.it - Modena scivola al 21° posto nella classifica della qualità della vita: sicurezza e disuguaglianze in primo piano

Lade Il Sole 24 Ore per quanto riguarda il territorio provinciale dioffre spunti molto interessanti a tutte le amministrazioni, la maggior parte delle quali si è rinnovata nelle elezioni dell’8 e 9 giugno scorsi. Questo vale anche per la città dicon l’avvertenza che si tratta di dati riferiti al 2023 e che tutte le classifiche vanno osservate con sguardo attento ma capace di relativizzare, sia quando premiano che quando, come in questo caso, segnano un arretramento evidente. Commenta così il sindaco di, Massimo Mezzetti l’indagine che vede il nostro territoriore al 21esimo. "Riconosco nel lavoro fatto dal quotidiano la conferma di un andamento che ho più volte sottolineato in questi mesi a partire da uno dei temi più caldi e sensibili, quello– continua Mezzetti – Una questione sulla quale siamo al lavoro, nell’ambito delle nostre competenze e in coordinamento con le forze dell’ordine, i cui organiciQuestura - fermi al 1989 - devono essere aumentati.