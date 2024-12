Agi.it - Malattia del Congo, il 55enne nel Trevigiano è morto di malaria

AGI - Èinfettato dallaildi Trevignano, in provincia di Treviso, deceduto a causa di una febbre con emorragia. Lo comunica l'ospedale Spallanzani di Roma. "I campioni di sangue relativi alla persona deceduta di ritorno da un viaggio insono stati analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni attraverso diversi metodi di indagine presso il Laboratorio di Virologia e i Laboratori di Biosicurezza dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani' Irccs di Roma - si legge in una nota - i risultati hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della. Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti". In accordo con l'Istituto superiore di sanità (Iss) - fa sapere inoltre la direzione Prevenzione della Regione Veneto - e l'Inmi Spallanzani sono comunque in corso ulteriori approfondimenti diagnostici per escludere eventuali altre infezioni concomitanti che possono costituire un rischio per la salute pubblica.