Iodonna.it - La piattaforma online gestita dall'INPS, facilita il matching tra candidati e offerte, suggerendo anche percorsi formativi. Il sistema offre anche servizi di formazione e supporto dei Centri per l'Impiego

A partiree 17 di oggi mercoledì 18 dicembre, apre le porte a tutti i cittadini il SIISL, ilinformativo per l’inclusione sociale e lavorativa, segnando una svolta importante nel processo di digitalizzazione del mercato del lavoro. La, evolve così da strumento dedicato ai percettori di sussidi, a punto di riferimento universale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza XSIISL per trovare lavoroL’innovazione più significativa è l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale perre iltrae posizioni lavorative.