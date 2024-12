Inter-news.it - Inter-Udinese Primavera 1-1, pagelle: Spinacce da 7, male Della Mora

Leggi su Inter-news.it

L’spreca una grande occasione per il primo posto pareggiando per 1-1 contro l’è il migliore,in difesa. Ledel match. Zamarian 6: Fa solo una parata nel corso del match, sul gol di Bonin viene superato dal passaggio di El Bouradi.– DIFESA5: Nonostante una buona prova offensiva viene bocciato. La marcatura su El Bouradi in occasione del gol lascia tremendamente a desiderare.Re Cecconi 5.5: Bonin colpisce in solitaria in area piccola, qualche responsabilità c’è. Pesa anche l’ammonizione nel primo tempo.Maye 6: Fa meglio del compagno di reparto, anche se il gol subito è una macchia pesante nella prestazionedifesaa.Motta 6.5: Il suo sinistro è una fonte di gioco infinita per l’, sfiora anche il gol con una botta al volo.