Oasport.it - Il Real Madrid vince la riesumata Coppa Intercontinentale: Mbappé show contro il Pachuca

Laè tornata a venti anni di distanza dall’ultima edizione,dalla FIFA al posto del Mondiale per Club, che negli ultimi due decenni era riservato ai vincitori delle competizioni continentali e che ora è stato ampliato a dismisura (andrà in scena la prossima estate negli Stati Uniti d’America).Nel passato si disputava una partita secca tra i vincitori della Champions League e i detentori dellaLibertadores, questa volta è stato imbastito un tabellone arzigogolato: spareggio iniziale tra Al-Ain e Auckland City vinto dagli emiratini, che sono poi stati sconfitti dagli egiziani dell’Al-Ahly; i messicani delhanno battuto i brasiliani del Botafogo e poi hanno regolato l’Al-Ahly ai rigori, meritandosi così la finale per il titoloil