Lettera43.it - I valori di Borsa italiana e spread oggi 18 dicembre 2024

Cresce l’attesa per l’apertura delle Borse europee, reduci da due sedute negative, e per idellotra Btp e Bund decennali tedeschi. Ieri, martedì 17, i listini del Vecchio Continente hanno chiuso in caduta e Milano è stata una delle Borse peggiori. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell’1,22% a 34.315 punti.Le quotazioni diin tempo reale1.40 – Alladi Tokyo apertura in ribasso (-0,45%)Ladi Tokyo avvia la seduta in calo, appesantita dalla correzione del mercato azionario Usa, con gli investitori che attendono le indicazioni della Fed e i dati sul commercio in Giappone. In apertura l’indice di riferimento Nikkei cede lo 0,45% a quota 39,187.73, con una perdita di 176 punti. Sul fronte valutario lo yen è stabile sul dollaro, a 153,60, sulle aspettative di un nulla di fatto nella riunione di giovedì della Bank of Japan (BoJ), e sull’euro a 161,20.